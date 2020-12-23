"Послание Путина Байдену и ЕС": японцы - о манёврах авиации РФ и НКР

Бурное обсуждение в японских СМИ вызвал пролёт авиации России и Китая над водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Напомним, что восемь единиц стратегической авиации (четырёх российских Ту-95МС и четырёх китайских Хун-6К) отправили в полёт "без согласования" с Японией, из-за чего власти последней даже поднимали в воздух самолёты-перехватчики.

В заявлении Минобороны России говорится, что совместная миссия направлена ​​на "развитие и углубление всестороннего российско-китайского партнерства, дальнейшее повышение уровня сотрудничества между военными, расширение их возможностей для совместных действий и укрепление стратегической стабильности".

В ведомстве добавили, что патрульный вылет "не был направлен против третьих стран".

Вот что думают о ситуации пользователи японского сайта JapanToday.

На страже самодержавия

"Что ж, кто-то же самодержавие должен защищать!", — иронизирует sourpuss.

Послание Байдену

"Довольно мощное, но при этом скрытое послание Путина Байдену и ЕС. "Разорви связи с Китаем, немедленно! У России есть крутой помощник", — пишет Sh1mon M4sada.

Тревожный сигнал

"Я полагаю, нам следует ожидать большего количества таких действий в период, когда в США есть президент, который заботится только о отмене выборов, а не о национальной безопасности. Но это должно стать серьезным тревожным сигналом для Южной Кореи. Стране стоит отказаться от своей антияпонской риторики и начать серьёзно относиться к альянсу США, Японии и Японии", — сообщает OssanAmerica.

"Вызывает зевоту"