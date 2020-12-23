Бурное обсуждение в японских СМИ вызвал пролёт авиации России и Китая над водами Японского и Восточно-Китайского морей.
Напомним, что восемь единиц стратегической авиации (четырёх российских Ту-95МС и четырёх китайских Хун-6К) отправили в полёт "без согласования" с Японией, из-за чего власти последней даже поднимали в воздух самолёты-перехватчики.
В заявлении Минобороны России говорится, что совместная миссия направлена на "развитие и углубление всестороннего российско-китайского партнерства, дальнейшее повышение уровня сотрудничества между военными, расширение их возможностей для совместных действий и укрепление стратегической стабильности".
В ведомстве добавили, что патрульный вылет "не был направлен против третьих стран".
Вот что думают о ситуации пользователи японского сайта JapanToday.
"Что ж, кто-то же самодержавие должен защищать!", — иронизирует sourpuss.
"Довольно мощное, но при этом скрытое послание Путина Байдену и ЕС. "Разорви связи с Китаем, немедленно! У России есть крутой помощник", — пишет Sh1mon M4sada.
"Я полагаю, нам следует ожидать большего количества таких действий в период, когда в США есть президент, который заботится только о отмене выборов, а не о национальной безопасности.
Но это должно стать серьезным тревожным сигналом для Южной Кореи. Стране стоит отказаться от своей антияпонской риторики и начать серьёзно относиться к альянсу США, Японии и Японии", — сообщает OssanAmerica.
"Россия и Китай своими провокационными действиями снова дестабилизируют регион...
А ничего, что они пролетели через международное воздушное пространство, где приветствуются все страны, включая США, Филиппины, Японию, Вьетнам, Австралию, Францию, Великобританию и даже Финляндию, если они хотят туда полететь?
Событие, вызывающее зевоту, призвано произвести впечатление на тех, на кого легко произвести впечатление. Ничего особенного", — уверен Peter14.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?