Несмотря на все уверения и пожелания, которые иногда даже приводят к путанице, в Вашингтоне всё ещё не решили, как работать в рамках СНВ-3. Пока понимания, будет ли продлён договор, нет.
Комментируя ситуацию с СНВ-3, Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил: договор перестанет действовать уже в феврале 2021 года.
"Нет определённости и в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", — рассказал президент.
Путин подчеркнул, что такая ситуация вызывает лишь сожаление, а также напомнил: Штаты в последнее время вышли из множества соглашений.
К слову, именно об этой проблеме президент напомнил и на большой пресс-конференции, отметив, что "партнёры" нашей страны первыми вышли, например, из ДОН.
Что же касается СНВ-3, то российская сторона неоднократно предлагала его продлить, но ответа пока не получила.
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