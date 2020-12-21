"Нет определённости": Путин рассказал о работе по СНВ-3

Несмотря на все уверения и пожелания, которые иногда даже приводят к путанице, в Вашингтоне всё ещё не решили, как работать в рамках СНВ-3. Пока понимания, будет ли продлён договор, нет.

Комментируя ситуацию с СНВ-3, Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил: договор перестанет действовать уже в феврале 2021 года.

"Нет определённости и в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", — рассказал президент.

Путин подчеркнул, что такая ситуация вызывает лишь сожаление, а также напомнил: Штаты в последнее время вышли из множества соглашений.

К слову, именно об этой проблеме президент напомнил и на большой пресс-конференции, отметив, что "партнёры" нашей страны первыми вышли, например, из ДОН.

Что же касается СНВ-3, то российская сторона неоднократно предлагала его продлить, но ответа пока не получила.