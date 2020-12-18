К странному решению Вашингтона привели слова Владимира Путина о готовности работать по согласованию СНВ-3. Штаты предложили России вариант соглашения, который ранее уже был рассмотрен и отвергнут.
Ситуация развивалась следующим образом: в четверг Владимир Путин сообщил, что Россия готова к работе по СНВ-3, но хотелось бы увидеть "какую-то реакцию" от американцев.
Ответить на эти слова решил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Политик подчеркнул: Путин, оказывается, "уже согласился" на старые условия.
"Мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился", — написал в Twitter Биллингсли.
При этом Биллингсли почему-то "забыл" о том, что упоминаемая им "сделка" включает ту версию документа, которая не устроила Кремль и была отвергнута.
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