"Американская амнезия": Штаты запутались в работе по СНВ-3

К странному решению Вашингтона привели слова Владимира Путина о готовности работать по согласованию СНВ-3. Штаты предложили России вариант соглашения, который ранее уже был рассмотрен и отвергнут.

Ситуация развивалась следующим образом: в четверг Владимир Путин сообщил, что Россия готова к работе по СНВ-3, но хотелось бы увидеть "какую-то реакцию" от американцев.

Ответить на эти слова решил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Политик подчеркнул: Путин, оказывается, "уже согласился" на старые условия.

"Мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился", — написал в Twitter Биллингсли.

При этом Биллингсли почему-то "забыл" о том, что упоминаемая им "сделка" включает ту версию документа, которая не устроила Кремль и была отвергнута.