"Пустили на самотёк": Мишустин "разнёс" чиновников из-за роста цен

Недоволен остался премьер-министр России Михаил Мишустин работой министров и глав ведомств. Причина проста: в стране начался резкий рост цен, который бьёт по карманам и без того скромно живущего населения.

По данным "Интерфакса", Мишустин устроил показательный разнос и возмутился: в стране по многим позициям цены выросли вдвое, в результате чего у населения может не хватить денег на еду. Например, цены на муку выросли на 12,9%, на сахар — более чем на 70%.

Под раздачу попали представители ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга.

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, хотя все инструменты у вас есть? Недооценили риск, пустили на самотёк", — отчитал чиновников Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул: тема очень больная, люди на такие "ценовые манёвры" реагируют остро. С учётом того, что доходы населения падают, подобные ситуации просто недопустимы, нужно принимать меры.