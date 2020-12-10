Вышли на тонкий МРОТ: эксперт - о том, почему всё грустно

Логичное предложение по работе с МРОТ пришло из комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Эксперты отметили: нужно сделать так, чтобы МРОТ нельзя было снижать.

Небольшой экскурс: показатель МРОТ, или минимального размера оплаты труда, с 2021 года будут считать по медианной заработной плате (МЗП). Формула проста: 42% МЗП = МРОТ.

Логично, что медианная зарплата может стать меньше — и вслед за ней снизится и МРОТ. Чтобы такого не произошло, и нужна соответствующая поправка.

Россияне уже привыкли: смена способа подсчёта на бумаге не означает улучшения ситуации на деле. МРОТ всё ещё очень мал. Неужели это оптимальный вариант в текущих условиях? К какой цифре стоит стремиться властям?

Комментирует Олег Косырев, президент ассоциации "Эталон". Только для читателей "Правды. Ру".

Пока всё грустно

"Как можно говорить о тех деньгах, которые являются МРОТ, как о каком-то "оптимальном варианте"? Скорее, это чисто экономическое понятие, нужное с точки зрения экономики бюджета всей страны. Но оптимальным это никак нельзя назвать с точки зрения именно людей, проживания, заработной платы", — рассказывает Косырев.

Эксперт отмечает: сказать о том, какая цифра была бы "идеальной" для МРОТ, сказать сложно. Потому что если сравнивать минимальные заработные платы в развитых странах и в нашей, суммы окажутся несопоставимы. Так что пока всё грустно.

"Я так понимаю, что ситуация связана именно с падением бюджетных доходов, нефтяных и прочих в рамках кризиса. И здесь вряд ли возможно какое-то повышение или что-то ещё. Поэтому стремятся хотя бы, я так понимаю, не снижать", — резюмирует Косырев.

Эксклюзивный комментарий для "Правды. Ру".