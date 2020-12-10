"Порядок наведите": губернатора Приморья завалили просьбами о помощи

Несмотря на заверения властей о том, что врачей и лекарств хватает, жители некоторых российских регионов сталкиваются с проблемами в здравоохранении буквально на каждом шагу.

Спонтанная "акция" началась в Приморье: аккаунт губернатора региона Олега Кожемяко буквально "завалили" жалобами и просьбами решить проблемы в медицине.

В основном люди жалуются на то, что сложно получить доступ к лекарствам, а также на проблемы с госпитализацией. Те, кому госпитализации добиться удалось, поражены её "качеством". Сложно также получить больничный лист, оформить право на бесплатные лекарства при амбулаторном лечении.