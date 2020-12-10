Несмотря на заверения властей о том, что врачей и лекарств хватает, жители некоторых российских регионов сталкиваются с проблемами в здравоохранении буквально на каждом шагу.
Спонтанная "акция" началась в Приморье: аккаунт губернатора региона Олега Кожемяко буквально "завалили" жалобами и просьбами решить проблемы в медицине.
В основном люди жалуются на то, что сложно получить доступ к лекарствам, а также на проблемы с госпитализацией. Те, кому госпитализации добиться удалось, поражены её "качеством". Сложно также получить больничный лист, оформить право на бесплатные лекарства при амбулаторном лечении.
"Порядок наведите в поликлиниках, с короновирусом невозможно вообще записаться, трубки не берут. В аптеках йодомарина, детримакса и прочих препаратов просто нет".
"Пришла на приём к врачу, меня не послушали и не посмотрели, только кровь и флюшку сдать отправили, приём аж через полторы недели, а за это время делай что хочешь и лечись чем хочешь… Врачи даже близко не подходят. И таблетки я за свой счёт покупала. Так о каких медикаментах речь идёт?", — негодуют жители региона.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.