Врач рассказал об опасности принудительной вакцинации от COVID-19

Россия начинает масштабную вакцинацию, не имея международно признанной доказательной базы. Главное — чтобы она не стала принудительной, считает председатель Общественного Совета по защите прав пациентов Ян Власов.

Эпидемиолог: Так ли безопасна российская вакцина?

Путин дал "зелёный свет" масштабной вакцинации

Президент РФ Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой перейти к масштабной вакцинации от СOVID-19.

По словам президента, в России уже произведено около 2 млн доз вакцины, что дает возможность начать "если не массовую, то масштабную вакцинацию".

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", — обратился Путин к Голиковой на видеоконференции в четверг.

Нельзя делать вакцинацию добровольно- принудительной

В комментарии для "Правды.Ру" доктор медицинских наук, невролог, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Власов отметил, что вакцина проходит сейчас третью фазу испытания, и институт Гамалеи заявлял о 92%-й эффективности этой вакцины.

Однако международные исследования еще не завершены. Поэтому с точки зрения международной доказательной базы — мы ее еще не имеем, сказал эксперт.

По его словам, речь о глобальной вакцинации пока еще не идет, а лишь о наиболее уязвимых категориях — врачах, учителях, социальных работниках. Врач напомнил, что вакцинация остается добровольной, "хотя, конечно, есть подозрения, что административным образом она превратится в "обязательно- добровольную".

Если, по мнению эксперта, это будет слишком "яростно", тогда "дело может дойти до объяснений в соответствующих инстанциях", "поэтому надо этого не допускать, а смотреть, у кого есть реальный медицинский отвод, и эти люди должны быть освобождены от вакцинации".

Учимся прямо сейчас

Ян Власов отметил, что странность вируса заключается в том, что выработка антител не исключает повторного заражения, поэтому надо разбираться, вакцинироваться ли тем, кто уже переболел.

"Задача вакцины — создавать условия для легкого течения заболевания. Именно легкого, с тем, чтобы иммунитет был, а клинической симптоматики при этом было минимум. Будем смотреть, потому что мы учимся прямо сейчас, прямо сегодня", — согласился эксперт.

По его словам, любые побочные эффекты всегда есть, особенно если это новое изделие, эти побочные эффекты собираются службой Росздравнадзора.

" У кого-то могут быть аллергические реакции, покраснения на месте введения, головные боли, общая слабость, кратковременное поднятие невысокой температуры. Гриппоподобные летучие эффекты могут возникать. Но они неспецифические и возникают практически при введении любого биологического вещества, имеющего белок в своей основе, назвать их какими-то угрожающими или страшными язык не поворачивается", — сказал Ян Власов.

В Москве, как сообщил мэр Сергей Собянин, массовые прививки начнут делать с 5 декабря вакциной "Спутник V". По словам мэра, в городе создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации: подобраны специализированные склады, подготовлены холодильные емкости для доставки и хранения вакцины, персонал прошел специальное обучение.

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