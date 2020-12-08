Россиянам запретят хранить вещи на чердаках

Очередной запрет подготовили власти в качестве "подарка на Новый год": с 1 января 2021 запрещено хранить личные вещи на чердаках многоквартирных домов.

Постановление правительства, которое вводит запрет, называется "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", его приняли ещё 16 сентября. Запрет на хранение личных вещей коснётся и цокольных помещений жилых многоквартирных домов.

Эксперты отмечают: для многих россиян чердаки и цокольные помещения — своего рода "личный склад", на котором часто можно найти запасы продуктов или старые вещи. Однако это противоречит нормам безопасности, к слову, касательно этих норм есть ещё один пункт. Теперь решётки на окнах подвалов обязательно должны иметь механизм открывания, а выходы для эвакуации должны быть проходимы без ключей.