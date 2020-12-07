Как мы платим за тепло в наших домах

Зима настала — затопили батареи. Почему они частенько бывают намного более горячими, чем требуется? Можно ли добиться перерасчёта счетов за теплоснабжение? Как это сделать? Порадуют или огорчат нас в наступающем году платёжки по услугам ЖКХ? На эти и другие вопросы ответила глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Светлана Разворотнева.

Читайте начало интервью:

ЖКХ: Зима нечаянно нагрянет

Ковид в ЖКХ — дезин﻿фекция вместо ремонта

ЖКХ: дезинфекция проводилась за счёт подготовки к зиме

— Светлана Викторовна, собственников квартир приятно удивят платежки в Новом году по ЖКХ-услугам?

— Трудно так однозначно сказать, везде — все по-разному. Теплый год вроде бы предполагает, что плата будет пониженная, но я совсем не уверена, что везде так будет. Плата за тепло — вообще очень запутанная история в Российской Федерации.

Норматив один

Прибор учета установлен примерно в 50-60 процентов домов, несмотря на требования законодательства, не все установили. Остальные платят по нормативам, он — постоянный, вообще никогда не меняется, какая бы там температура на улице не была.

И, слава Богу, что еще пока это — старый норматив. Есть постановление о новой методике расчета нормативов на тепло. Ее должны были ввести в 2020 году, но в связи с массовым возмущением, которое было инициировано некоторыми депутатами Госдумы, отложили на год.

Новая методика расчета вполне обосновано привела бы к тому, что в старых, ветхих, малоэтажных домах плата за тепло по нормативам выросла бы в разы. А в них и так живет самое бедное население.

Норматив же в любом случае — несправедливый, потому что он всегда и везде одинаковый, невзирая ни на какие условия. Как бы и что бы там на улице не было — тепло или холодно, норматив остается прежний.

С прибором

В домах, оборудованных приборами учета, все зависит от того, какую схема выбрал регион. Регион определяет, как вы платите:

по месяцам, когда у вас тепло в дом поступает,

или вы платите по так называемой схеме 1/12, то есть — сумма за отопление разбивается на весь год.

Эта сумма рассчитывается из показаний прошлого года, вычисляется средняя величина, и вам выставляется платежка на новый год. А уже в конце года смотрят, какие были реальные температуры, показания прибора учета, и делается перерасчет в большую или меньшую сторону.

К сожалению, большинство регионов живет по принципу 1/12. Власти обычно говорят, что так людям проще, меньше и равномерней приходится платить.

Хотя, на мой взгляд, это — лукавство, потому что, если люди платят по отопительному периоду, они могут как минимум сравнить и посмотреть, за что они платят. И если они платят очень много, то они могут обратиться за субсидией.

А если ежемесячный платеж уменьшается, то возможность обратиться за субсидией для определенной категории граждан уже отсекается, но при этом люди абсолютно запутываются и не понимают, за что они платят.

Самое главное на основании чего в итоге выставляется платежка — показание прибора учета. Эти показания зависят от того, сколько там тепла в твой дом гонят.

Если нормальная управляющая компания, то она следит за соблюдением температурного графика и контролирует, какой объем теплоносителя поступает в домовую систему.

Даёшь градус!

Энергетикам-то нашим, конечно, выгодно дать нам как можно больше тепла, соответственно, они стараются изо всех сил топить побольше.

Поэтому зачастую к нам поступает тепло, которое нам не нужно, мы начинаем форточки открывать. А тепловики говорят, что просто на первом этаже жарко, а до последнего не доходит необходимое тепло, поэтому мы вынуждены давать такое вот избыточное количество тепла.

Остановить их в стремлении получить с нас как можно больше денег, может либо управляющая компания, которая должна за этим следить, либо Госжилнадзор.

У нас есть такие государственные жилищные инспекции, которые ездят по домам и прямо проверяют состояние шайбочки, которая регулирует подачу тепла в дом, насколько она соответствует температурному графику. Но так поступают далеко не все.

— Может ли гражданин как-то защититься, доказать, что получает тепла слишком много?

— В общем, конечно, можно, если он каждый день или хотя бы через день будет составлять акты о ненадлежащей поставке коммунального ресурса, просто замеряя температуру.

Вот он замерил температуру в квартире, увидел, что она больше 24 градусов. По Санпинам это — уже ненадлежащее предоставление услуги.

В таком случае можно обратиться к ресурсникам и потребовать перерасчета платы. Но на практике это — вообще абсолютно какая-то нереально сложная задача, каждый день эти акты составлять.

На самом деле, практически единственным нормальным способом регулирования подачи тепла является установка автоматической регулирующей аппаратуры на общедомовых сетях. Это — даже не только регулирующая, но и повышающая энергоэффективность аппаратура.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев