Пушкина: домохозяйкам надо платить зарплату за воспитание детей

Оксана Пушкина, в прошлом телеведущая, а сейчас депутат Госдумы от ЕР, предлагает платить зарплату домохозяйкам, воспитывающим детей.

Как пояснила Пушкина в интервью радио КП- Москва, "женщины, пожертвовавшие карьерой ради детей и нашедшие в этом своё призвание, должны получать финансовую компенсацию за свое решение, как и кормилец семьи"

"У меня прекрасное отношение к домохозяйкам и многодетным женщинам. Они прекрасны. А если говорить о феминизме, то для меня феминизм — это свобода выбора", — пояснила она.

По мнению парламентария, домашняя работа должна быть оплачиваемой, чтобы позволить родителям, которые её выполняют, больше не зависеть полностью от своего супруга, а также позволить им в будущем рассчитывать на пенсию.

Депутат также уточнила, что ее законопроект будет распространяться не только на женщин, но и на мужчин.

"У меня есть родственница, которая родила четверых детей. Она уволилась с работы, конечно, после того как муж сказал, что все ей обеспечит, — рассказала Пушкина. -А теперь она говорит своим девочкам, одна из которых моя невестка: девочки, не повторяйте моих ошибок. Если муж и отец захочет завтра оставить меня и уйти к какой-нибудь молодой женщине, то я останусь ни с чем."

Кстати, это предложение звучит уже не первый раз. Ранее с подобной инициативой выступала ЛДПР, которая вносила на рассмотрение законопроект, позволяющий выплачивать минимальную заработную плату домохозяйкам, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе. Но тогда предложение в Думе не прошло.