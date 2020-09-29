Нижняя палата российского парламента отклонила проект закона, устанавливающий выплату МРОТ для домохозяек.

Ранее думская фракция либерал-демократов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливал ежемесячные выплаты МРОТ российским домохозяйкам.

"Проектом закона определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внесла в Госдуму фракция ЛДПР.