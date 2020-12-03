По запасным путям: власти спасают "РЖД" на деньги пенсионеров

Проблемная "волна" нехватки денег дошла и до госкорпораций. Однако у властей есть классическое решение: на примере компании "РЖД" они показали, как можно "спасать бюджеты".

Итак, благодаря свежим данным из документа под названием "Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов" (доступен на сайте ЦБ РФ), можно сделать интересный вывод. "Внешэкономбанк", который отчасти контролирует "пенсионные" накопления, внезапно решил крупно вложиться в "РЖД".

Напомним, что дела в "РЖД" обстоят так: получив за первые полгода около 120 млрд рублей прибыли, компания умудрилась потратить 366 млрд.

При этом общие цифры доходов и расходов удивляют ещё больше: заявив ранее, что капительные расходы отнимут 821 млрд рублей, в "РЖД" позже уточнили: в копилке из этой суммы есть только 210 млрд. Денег закономерно не хватило — и тут, не иначе как по удачному стечению обстоятельств, на помощь пришёл "Внешэкономбанк".

Искомые 600 млрд рублей будут "латать" посредством так называемого вечного долга, то есть через облигации без срока погашения. И термин "вечный долг" о многом заставляет задуматься…