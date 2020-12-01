Звоночек для властей: у "Газпрома" кончаются деньги

Новая проблема для властей России: "национальное достояние", которое ранее приносило доход, вдруг показало настоящий "обвал". Денег у "Газпрома", по данным открытой отчётности, осталось всего 565,6 млрд рублей.

Для понимания ситуации стоит привести ещё одну цифру: 666,9 млрд рублей. Именно столько денег нужно "Газпрому", чтобы покрыть лишь краткосрочные долги.

Проблемы у "Газпрома" начались давно: второй квартал кряду российский газовый гигант не может свести доходы с расходами и работает "в минус". Например, за июль-сентябрь прибыль компании составила 208 млрд рублей, тогда как она потратила целых 369 млрд.

Подобная политика не замедлила сказаться на финансовой "подушке безопасности": всего за девять месяцев она "сдулась" в 10 раз. В начале года депозиты хранили 676 млрд рублей компании, которые к концу третьего квартала "съёжились" до 67 млрд.

Так что у российских властей определённо добавится головной боли: такое "эффективное" управление может в перспективе привести к не менее "эффективному" коллапсу.