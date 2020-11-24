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Эксперт о продаже Турции С-400: " Это замечательный поступок"

Политика

Недовольны остались критикой Вашингтона в Анкаре. Закупка российских С-400 — дело вполне обыденное, более того, комплексы нужны не для войны, а для защиты Турции, отметили турецкие эксперты.

Эксперт о продаже Турции С-400: " Это замечательный поступок"

Как оказалось, ранее советник главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикёз успел заявить, что комплексы пока не развёртывают, потому что опасаются американских санкций.

Вознегодовать по этому поводу успел пресс-секретарь правящей партии Омер Челик. В своём аккаунте Twitter он раскритиковал и США, и Чевикёза.

Какова была логика продажи комплексов Турции? Есть ли в этой продаже политические намёки для ближних и дальних "соседей" Анкары? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

Выгодно Турции: в Анкаре идут "поперёк США" и намекают, что техника РФ лучше

"Безусловно, логика есть и очень серьёзная, политическая. Сами понимаете, Турция — член НАТО. И когда член НАТО покупает российскую военную технику, это поступок из ряда вон", — рассказывает Литовкин.

Эксперт напоминает: Турция не считается со своими союзниками по НАТО. Более того, она индифферентно относится к куратору НАТО, владельцу НАТО, сюзерену НАТО — Соединённым Штатам. И проявляет самостоятельность, суверенность и независимость своих внешнеполитических поступков в военно-техническом сотрудничестве с теми государствами, с которыми она хочет сотрудничать. Это первый момент.

Момент второй: Турция таким образом демонстрирует всему миру, что российская зенитно-ракетная техника намного эффективнее, лучше и надежнее, чем американская, которую ей навязывали. И выбор российской боевой техники против американской — это демонстрация того, что американская боевая техника серьёзно уступает российской, уверен Литовкин.

Турция показывает, что в НАТО можно проявлять самостоятельность. Это пример для других стран, которые входят в НАТО, пример неповиновения. За Турцией могут последовать и другие страны — это удар по американскому имиджу, по американскому гегемонизму, по американской уверенности, что в Америке всё самое лучшее, всё самое мощное, всё самое надёжное. И более того, это демонстрация того, что американцам можно не подчиняться.

Выгодно России: "разборки" в НАТО ослабляют блок, а мы расширяем рынок

"Для России продажа комплекса Турции — прорыв на рынок, который полностью занят американской техникой. Это очень здорово для нас. Это тоже пример: ребята, можете покупать российскую технику, вам за это ничего не будет", — отмечает Литовкин.

Также "раскол" в рядах НАТО очень выгоден России, потому что НАТО активно называет Россию своим врагом. И когда в рядах нашего врага выявляется раскол, это ослабляет НАТО как группировку и как военную организацию.

"Мы можем дальше расширить список стран, которые покупают нашу боевую технику вопреки давлению Соединённых Штатов — это тоже плюс для нас.

Потому что Турция — не первая страна, которая не поддалась давлению американцев, перед ним была Индия (тоже Соединённые Штаты давили), которая купила у нас этот комплекс. После Турции будет Египет, потом — Алжир, Саудовская Аравия.

Продажа Турции комплекса С-400 — это замечательный поступок с нашей стороны. Можно приводить ещё много аргументов, но, я думаю, этого достаточно", — резюмирует Литовкин.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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