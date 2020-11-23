США раскритиковали покупку Турцией "С-400". В Анкаре недовольны

Недовольны остались критикой Вашингтона в Анкаре. Закупка "С-400" — дело вполне обыденное, более того, комплексы нужны не для войны, а для защиты Турции, отметили турецкие эксперты.

Как оказалось, ранее советник главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унал Чевикёз успел заявить, что комплексы пока не развёртывают, потому что опасаются американских санкций.

Вознегодовать по этому поводу успел пресс-секретарь правящей партии Омер Челик. В своём аккаунте Twitter он раскритиковал и США, и Чевикёза.

"Чевикёз дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки "С-400", которые мы приобрели для зашиты безопасности Турции. Безопасность нашей страны и защита отечества — не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем", — высказался Челик.

Напомним, что ранее в США пообещали не продавать Турции новейшие истребители F-35, если "С-400" поставят на вооружение.