Народный артист СССР Армен Джигарханян создал школу, на основе которой будут учиться ещё несколько поколений артистов.
Такое заявление сделала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Депутат выразила соболезнования родным и близким актёра.
"Уходит поколение тех, кто создал славу советского кино. Я уверена, что на работах Армена Борисовича будут учиться ещё несколько поколений тех, кто выбрал профессию актёра. Юмор, искромётность, глубина, точность характеров, неповторимость героев, которые создавал этот талантливейший человек, останется в нашей памяти, в нашем сердце. Светлая память и аплодисменты нашему любимому актёру", — отметила Казакова.
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