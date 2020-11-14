В Госдуме прокомментировали смерть Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян создал школу, на основе которой будут учиться ещё несколько поколений артистов.

Такое заявление сделала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Депутат выразила соболезнования родным и близким актёра.