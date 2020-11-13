Новые подробности конференции Путина: "Валдай" на "удалёнке"

Новые подробности о грядущей пресс-конференции Владимира Путина стали известны благодаря источнику "Ведомостей". По данным инсайдеров издания, в целом формат конференции будет похож на "Валдайский клуб".

Мероприятие, как и было анонсировано ранее, пройдет в "частично удалённом" режиме, журналисты смогут задать вопросы по видеосвязи или из залов, которых, скорее всего, будет несколько. Примерная дата мероприятия — с 14 по 19 декабря, наиболее вероятный день — 17 декабря, четверг. Зависит дата, уточнили инсайдеры, от графика Путина.

Также ожидается "включение" в мероприятие привычных россиян схем "Прямой линии": вопросы от граждан останутся важнейшей частью конференции.

"Мероприятие будет похоже на заседание клуба "Валдай", проходившее в режиме видеоконференции",- отмечают в СМИ.

Напомним, что ранее о конференции рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков.

По материалам сайта ura. news.