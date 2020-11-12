"С элементами прямой линии": что известно о большой конференции Путина

Несмотря на проблемы и угрозы пандемии коронавируса, Владимир Путин всё-таки проведёт большую пресс-конференцию.

Полюбившийся всем формат постараются сохранить, но конференция будет необычной — вот что известно на данный момент.

Конференция пройдёт "с элементами прямой линии"

Необычное сочетание форматов — результат пандемии, однако мероприятие уже готовится. По данным Дмитрия Пескова, "замысел с прямой линией сохраняется". Таким образом, стоит снова ждать острых вопросов от жителей России.

Конференция предполагает общение с журналистами

Песков отметил: ни российские, ни зарубежные журналисты не испытают проблем, если захотят задать главе государства вопрос.

"Мы прорабатываем и готовим [мероприятие] таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — высказался Песков.

Конференцию могут провести сразу в нескольких местах

Песков отметил, что для очного присутствия журналистов подготовят сразу несколько вариантов.

"Естественно, мы сейчас исходим из того, что в определённых местах, мы вам расскажем в каких, будут журналисты [присутствовать очно]", — уточнил Песков.

Формат конференции может измениться

"Ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому мы их корректируем на ежедневной основе, в зависимости от эпидемиологической ситуации", — резюмировал Песков.

По материалам сайта tass.ru.