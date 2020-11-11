Трутнев: стоит говорить о "перестройке Дальнего Востока"

Несмотря на все проблемы вроде оттока населения, нестабильной экологии и сложностей с жильём, Дальний Восток имеет огромный потенциал для развития. Поэтому стоит работать над улучшением жизни в регионе: например, создавать модели привлечения инвесторов и инвестиций.

Рассказывая о ситуации на Дальнем Востоке, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил: отток жителей не удалось остановить и в 2020 году, но из-за пандемии он несколько снизился. Конечно же, мгновенно проблему не решить — но возможности у властей есть.

"В 2013 году отток составлял 45 тыс. человек, в 2018-м — уже чуть больше 30 тыс., в 2019 году — 10,5 тыс. В этом году из-за пандемии в том числе — уехало ещё меньше дальневосточников. Конечно, плохо, что люди продолжают уезжать, но не думаю, что проблему можно быстро решить. Я не вижу сегодня возможности быстро прекратить отток населения, но мы по этому пути идём", — рассказал Трутнев.

По мнению чиновника, стоит говорить о "перестройке Дальнего Востока". Трутнев уже дал поручения различным ведомствам — работа над тем, как привлечь в регион инвестиции, уже ведётся.

По материалам сайта regnum. ru.