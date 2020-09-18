Причина хабаровских волнений — перекосы центра на Дальнем Востоке

В России нет продуманной комплексной региональной политики, учитывающей местную специфику. Все решения принимаются волюнтаристически и по каким-то отдельным вопросам. Другие проблемы от этого только обостряются. Дальнему Востоку в последнее время уделяли повышенное внимание, но пользы это не принесло. Напротив — начались волнения в Хабаровске. А Центральная Россия попросту обезлюдивает. Что и как надо делать? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

Читайте начало интервью:

— В середине 90-х в Государственной Думе была фракция "Новая региональная политика" с лозунгом "Сильные регионы — сильная Россия". К сожалению, как вы сказали сейчас региональной политики просто нет. Очень хочется надеяться, что как-то все-таки власти обратят на это внимание и услышат ваши предложения. Сейчас получается, что регионы выживают сами по себе, иногда даже вопреки. Или я как-то сгустила краски?

— Это — немножко сильное высказывание, что сами по себе, потому что механизмов для того, чтобы жить самим по себе, у региональной власти как раз очень мало. Поэтому как раз на местах от их действий мало что зависит.

Эффективность региональной власти для многих регионов сводится именно к тому, насколько эффективно они умеют работать с федеральным центром, отстаивать там свои интересы, выбивать средства. Нужно, чтобы было больше рычагов непосредственно у региональной власти. Тогда она реально могла влиять на развитие своего региона.

— Для борьбы с коронавирусом регионам дали многие дополнительные права, позволили самостоятельно принимать решения, а вот денег не дали. А в Хабаровске после снятия губернатора очень долго продолжались протесты, но полиция никаким образом не мешала несанкционированным мероприятиям. Что вы думаете об этих событиях?

— Достаточно часто принимались серьезные решения, которые имели благие цели, но на многих жителях Дальнего Востока они сказывались негативно, понизили их уровень жизни. Достаточно вспомнить запрет на праворульные машины.

Такие подержанные иномарки там были целой индустрией — завоз этих машин, сборка из нескольких машин одной и так далее. А когда это запретили, масса людей осталась без работы. Так же, например, и неподъемные пошлины на вывоз леса и тому подобные вещи ухудшили ситуацию в этих регионах.

Конечно, Дальний Восток сильно отличается от остальной страны, поэтому требует немножко отдельного подхода. Прежде, чем принять решение, нужно очень тщательно изучить и понять специфику, которая там есть.

Хабаровские протесты родом из центральной власти

В последние годы по отношению к Хабаровску вообще начала складываться такая немного дискриминационная политика. Собственно, она возникла, когда было принято решение провести саммит АТЭС во Владивостоке.

Средства пошли в огромном количестве во Владивосток, а это — вечный конкурент Хабаровска. Он начал стремительно развиваться, возник федеральный университет, большие институты и так далее, а Хабаровск оказался на втором плане.

Неизвестно, зачем перенесли столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток, это было ничем не мотивировано. К Хабаровску стали относиться как к городу второго сорта. Все это, конечно, накалило атмосферу в Хабаровском крае.

А подобное отношение к Дальнему Востоку в целом имеет место уже много лет. Последняя комплексная программа была принята в 2007 году, в 2013-м она закончилась. А потом вот эта вся связь между производством, инфраструктурой, условиями жизни людей, жильем и так далее была утеряна. Эта разбалансировка в итоге особенно ярко проявилась в Хабаровске.

Хотя, в принципе, отток людей с Дальнего Востока немножко ослаб, даже был период, когда он совсем прекратился. Надо было это время максимально использовать для комплексного развития, но этого бы не произошло.

Наоборот, стали пытаться развивать Дальний Восток по отраслям, поэтому вылезла масса нелепостей, получилось: где — пусто, где — густо. Оттуда, где стало пусто, люди начали уезжать интенсивнее, чем уезжали до этого. Оазисное развитие всегда, порождая оазисы в одних местах, в других делает пустыню. Поэтому такие печальные итоги были изначально заложены, когда принцип оазисного развития был перенесен на Дальний Восток.

— Эта ситуация касается не только Хабаровска. Значительная часть регионов может считать себя обиженными и обделенными. Как вы считаете, на какие регионы федеральный центр практически не обращает внимания?

— С точки зрения человека, который живет в европейской части России, можно так же и ко всему Дальнему Востоку относиться: им столько денег выделяют и такие условия для развития предоставляют, а они все никак.

Но реально меньше всего денег сегодня получает Центральная Россия. Заброшенных деревень в центральной части страны — сколько угодно, их число продолжает расти. Также есть и много маленьких городов, которые вымирают.

На Дальнем Востоке концентрация населения была изначально, сейчас произошла еще больше. Но у Дальнего Востока — своя специфика. Когда у вас всего две дороги через огромную территорию, то вы уж настолько от них полностью зависите.

Центральная Россия изначально была заселена достаточно равномерно. Потом началась концентрация населения в крупных городах. Сейчас они все еще происходит. Очень плохо, что у нас нет чувства единства страны, а руководство не учитывает специфику огромных территорий.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев