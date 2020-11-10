Власти Украины смогут не выпускать россиян из страны в случае войны

Новый законопроект рассмотрят в Верховной раде Украины. Чиновники предложили облегчить работу силам ВСУ и в случае начала военных действий разрешить принудительное отселение россиян.

Если законопроект примут, то местные власти страны получат право как определить места размещения, так и отправить туда россиян "в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Более того, если человек принудительно отселён (интернирован) таким образом, то он не сможет покинуть территорию страны до завершения действия "режима интернирования".

"Выезд с Украины иностранцу или лицу без гражданства не разрешается, если в отношении него принято решение об интернировании, до отмены решения об интернировании", — отмечают разработчики законопроекта.

Отменить режим интернирования может президент Украины соответствующим указом.

"Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования", — уточнили депутаты.

По материалам сайта tass.ru.