Украина опасается появления в Крыму российского ядерного оружия

Если власти России поймут, что ситуация в Крыму оборачивается проигрышем, то вполне могут использовать регион как плацдарм для размещения ядерного оружия. Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По данным журналистов украинской прессы, Данилов уверен: такого шага от России стоит ждать в самом скором времени.

"Это может произойти в ближайшее время, мы чётко осознаём. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", — высказался Данилов.

Ситуация для СНБО весьма сложная — там очень опасаются такого сценария. Если российское ядерное оружие действительно появится в регионе, то все "простые планы" по возвращению Крыма, которые лелеют в Киеве, могут оказаться невыполнимы…

По материалам сайта regnum. ru.