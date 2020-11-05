Песков: планы Украины на Донбасс - вне Минских соглашений

Украинские планы на Донбасс, оказывается, расходятся с вроде бы достигнутыми Минскими соглашениями. Киевские власти занимаются не совсем тем, чего от них ждёт мировая общественность — проще говоря, на Украине "ударились в самодеятельность".

Комментируя ситуацию по донбасским договорённостям, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам: план, реализации которого добивается Киев, не подходит под зафиксированные в Минских соглашениях пункты.

"Планы Киева не соответствуют последовательности действий, которая была зафиксирована в Минских соглашениях. То, что [вы] упомянули, говорит об определённых расхождениях с Минским комплексом мер", — рассказал чиновник в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сообщил СМИ о некоем "плане мирного урегулирования", который в Киеве посчитали оптимальным.