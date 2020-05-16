Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года

Республики Донбасса войдут в состав Российской Федерации уже осенью текущего года. Это произойдет, когда в ДНР и ЛНР большинство жителей республик получат российские паспорта.

Такое мнение высказал московский политолог Владимир Карасёв.