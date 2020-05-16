Республики Донбасса войдут в состав Российской Федерации уже осенью текущего года. Это произойдет, когда в ДНР и ЛНР большинство жителей республик получат российские паспорта.
Такое мнение высказал московский политолог Владимир Карасёв.
"Дмитрий Козак представляет на переговорах Россию и президента Владимира Путина. Владимир Путин неоднократно подчеркивал: любые изменения Минских соглашений и любые изменения формата трехсторонней контактной группы не будут действительными без участия в обсуждении представителей ЛНР и ДНР. Как только процент жителей ЛНР и ДНР, получивших гражданство России, достигнет определённого уровня — Россия признает Республики. По моим расчётам, это произойдет осенью 2020 года. К этому решению давно идет подготовка", — пояснил эксперт.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.