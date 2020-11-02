Депутат ГД разглядел в Молдавии "белорусский сценарий"

События, которые могут случиться после неоднозначных итогов выборов в Молдавии, вполне могут пройти по "белорусскому сценарию". Жителям ещё одной страны придётся в итоге выбирать между "ловушкой евроинтеграции" и "политическими котлетами".

Рассуждая на тему возможного развития событий, депутат Госдумы Алексей Журавлёв ("Родина") высказал следующее мнение: Майя Санду, которая выступает за "европейский курс", сумела обогнать Игоря Додона с минимальной разницей, что не слишком радует.

"В Молдавии формируются предпосылки для белорусского сценария. Хватит ли избирателям воли и разума, чтобы в конце концов отделить пропагандистких мух от политических котлет и обойти ловушку очередной «евроинтеграции»?" — задаётся логичным вопросом Журавлёв.

Напомним также ещё об одном интересном итоге первого раунда выборов: третье место сумел занять российский олигарх Ренато Усатый, объявленный органами правопорядка РФ в розыск за "отмывание" денег.