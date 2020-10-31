Ранее в российских аптеках произошёл дефицит некоторых препаратов. Источники РБК сообщали, что это произошло из-за сбоя в системе маркировки лекарств.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал радиостанции "Говорит Москва", что система ещё не доработана и является "сырой".

"Такой дефектуры в лекарственных сетях, медучреждения, мы, наверное уже лет 10 не помним. Прежде всего, повышенный спрос, к которому не готовы некоторые производители. Закуп сырья производится в большинстве случаев из-за рубежа. Купить сырье и привезти в Россию не так просто. Второе, это маркировка. Это проблема программного обеспечения. Нужно, чтобы программное обеспечение перерабатывало примерно 15 млрд операций, программа начала сбиваться. Программное обеспечение оказалось сырым. Раз оно сырое, нужно всё остановить, но нельзя останавливать поставки лекарств. На каждую упаковку уходит минуту на переработку. Всё, аптеки встали, просто коллапс", — пояснил парламентарий.