В Госдуме удивились планам Сбербанка по продаже персональных данных

Планами Сбербанка по продаже персональных данных клиентов заинтересовались в Госдуме. Депутат Антон Горелкин (представитель "ЕР") отметил, что время сейчас достаточно неспокойное, и данными, которые возможно будет купить, вполне реально воспользоваться террористическим группировкам.

"Кроме того, меня в наше неспокойное время смущает возможность открытия данных о физических потоках людей в городах. Смогут ли этими данными воспользоваться террористы и преступники, просто легально купить их? Ведь информацию о том, где и когда собирается толпа, а где в какое время безлюдно — можно использовать не только для выбора места будущего магазина", — рассказал Горелкин.

Депутат подчеркнул: мало того, что внятных объяснений о логике таких продаж не было, так ещё и по делам о пропажах, кражах или нецелевом применении персональных данных практически нет жёстких наказаний.

Напомним: в Сбербанке собираются продавать властям и бизнесменам данные по транзакциям россиян. По словам эксперта банка, тестовые версии сервиса для этих целей уже разрабатываются.