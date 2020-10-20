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Россияне не против, чтобы камеры вычисляли контакты больных COVID

Более трех четвертей россиян поддерживают использование технологии распознавания лиц для идентификации тех, кто контактировал с инфицированными коронавирусом.

Россияне не против, чтобы камеры вычисляли контакты больных COVID

Согласно совместному исследованию Российской венчурной компании и Института национальных проектов,

  •  54 % граждан России считают допустимым, чтобы правительство собирало персональные данные для выдачи пропусков на свободу передвижения.
  • 66 % - приемлемым для государства сбор информации о том, с кем люди проводили время, чтобы выявить тех, кто потенциально заражен коронавирусом.
  • 30 % верят, что собранные государством данные защищены.

Ранее эта тема уже становилась предметом опроса общественного мнения.

В августе исследование, проведенное ранее в Москве Левада-Центром*, показало, что

  •  42 % жителей столицы выступают против установки камер распознавания лиц,
  • 47 % поддержали его.

*зарегистрирован как иноагент

ДЛЯ СПРАВКИ

  • За минувшие сутки в России официально зарегистрировано 15 982 случая заболевания Covid-19, что является самым высоким суточным приростом за всю пандемию.
  • По последним данным, общее число инфицированных составляет 1 415 316 человек, что делает страну четвертой страной в мире, наиболее пострадавшей от этого заболевания, после США, Бразилии и Индии.
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