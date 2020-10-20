Россияне не против, чтобы камеры вычисляли контакты больных COVID

Более трех четвертей россиян поддерживают использование технологии распознавания лиц для идентификации тех, кто контактировал с инфицированными коронавирусом.

Согласно совместному исследованию Российской венчурной компании и Института национальных проектов,

54 % граждан России считают допустимым, чтобы правительство собирало персональные данные для выдачи пропусков на свободу передвижения.

66 % - приемлемым для государства сбор информации о том, с кем люди проводили время, чтобы выявить тех, кто потенциально заражен коронавирусом.

30 % верят, что собранные государством данные защищены.

Ранее эта тема уже становилась предметом опроса общественного мнения.

В августе исследование, проведенное ранее в Москве Левада-Центром*, показало, что

42 % жителей столицы выступают против установки камер распознавания лиц,

47 % поддержали его.

*зарегистрирован как иноагент

ДЛЯ СПРАВКИ