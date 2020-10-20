Россияне не против, чтобы камеры вычисляли контакты больных COVID
Более трех четвертей россиян поддерживают использование технологии распознавания лиц для идентификации тех, кто контактировал с инфицированными коронавирусом.
Согласно совместному исследованию Российской венчурной компании и Института национальных проектов,
- 54 % граждан России считают допустимым, чтобы правительство собирало персональные данные для выдачи пропусков на свободу передвижения.
- 66 % - приемлемым для государства сбор информации о том, с кем люди проводили время, чтобы выявить тех, кто потенциально заражен коронавирусом.
- 30 % верят, что собранные государством данные защищены.
Ранее эта тема уже становилась предметом опроса общественного мнения.
В августе исследование, проведенное ранее в Москве Левада-Центром*, показало, что
- 42 % жителей столицы выступают против установки камер распознавания лиц,
- 47 % поддержали его.
*зарегистрирован как иноагент
ДЛЯ СПРАВКИ
- За минувшие сутки в России официально зарегистрировано 15 982 случая заболевания Covid-19, что является самым высоким суточным приростом за всю пандемию.
- По последним данным, общее число инфицированных составляет 1 415 316 человек, что делает страну четвертой страной в мире, наиболее пострадавшей от этого заболевания, после США, Бразилии и Индии.