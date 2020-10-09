Швеция поддержит санкции по "делу Навального"

К поддерживающим санкции властям Германии и Франции примкнуло и руководство Швеции. По мнению министра иностранных дел Швеции Анн Линде, Россия не захотела совместно работать по "делу Навального" с ЕС, поэтому санкции необходимы.

Предварительный санкционный список, по уточнённым данным, уже разослан в столицы всех стран, входящих в ЕС.

"Мы не увидели, чтобы у России была четкая политическая воля. Теперь, когда Германия и Франция выступили с этой инициативой, я предлагаю их поддержать и ввести на уровне ЕС ограничительные меры. То есть санкции", — высказалась Линде.

Напомним, что в окончательном виде список "участников" ситуации вокруг Алексея Навального планируется принять 12 октября. Ограничительные меры будут включать как блокировку активов, так и запрет на перемещение по ЕС.

Сам Навальный также выступил в защиту санкций, правда, других, связанных с "Северным потоком-2". Политик отметил: для "спекулянтов режима" заморозка активов — один из главных моментов санкций.