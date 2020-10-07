Пашинян: Россия заверила, что выполнит обязательства

В случае, если территория Армении подвергнется атакам, Россия обязательно выполнит все обязательства, возложенные в рамках договора коллективной безопасности.

Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Россия заверила, что выполнит обязательства по договору. Есть контрактная, договорная база, и в этих соглашениях прописано, что, на самом деле, в случае возникновения прямой угрозы территории Республики Армения по ряду параметров Россия должна выполнить определённые договорные обязательства", — уточнил политик.

По мнению Пашиняна, конфликт уже расширился: к числу воюющих присоединились сирийские "террористы" и неназванные формирования Турции. При этом Анкара несколько раз заявляла, что готова оказать и военную, и дипломатическую помощь Азербайджану, если "возникнет необходимость".

Власти РФ, США и Франции выступают решительно против продолжения конфликта и соболезнуют родным погибших. Лучший способ решения вопроса — сложить оружие и сесть за стол переговоров, уверены дипломаты.