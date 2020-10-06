Нарышкин: в район Карабаха стекаются тысячи боевиков

Из-за разгорающегося с новой силой конфликта в Нагорном Карабахе регион стал интересен для представителей различных террористических организаций. Они в первую очередь видят в конфликте возможность заработка.

При этом факт выступления Турции, которая пообещала всяческую поддержку Азербайджану, заставляет задуматься о затяжных военных действиях.

"Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур", — сообщает пресс-служба СВР, выделяя главное из выступления Сергея Нарышкина.

Нарышкин отметил: Россию очень беспокоит тот факт, что Закавказье в такой ситуации может оказаться в роли "плацдарма" для различных бандформирований и организаций. При таком развитии событий пострадают и соседние страны.