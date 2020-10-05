Межевич: если бы РФ не поддерживала Лукашенко, разговор был бы другой

В Москве считают, что санкции — признак слабости, а не силы. Так что отношение к ним у российских властей скорее негативное.

Но в случае с Белоруссией Евросоюз пока, что называется, "балансирует над пропастью": если бы в санкционные списки попал и Лукашенко, это означало бы окончательный разрыв отношений по линии "Минск — Брюссель".

На что надеется Запад, пытаясь "жонглировать" санкциями? Что ситуация "рассосется" сама собой — и в кресле президента останется именно Лукашенко?

"Правда. Ру" спросила эксперта — и для наших читателей свое мнение озвучил Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы.

Разорвать отношения можно за неделю. Но что дальше?

"Европейская дипломатия по своей исторической глубине, разнообразию форм и опыту, наверное, древнейшая и определяющая в современном мире. Непрерывность европейской дипломатии — это накопление опыта. Именно этот опыт не дает однозначно разорвать отношения с Республикой Беларусь и с ее президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Дело в том, что проскочить все стадии дипломатического конфликта и выйти на разрыв отношений в дипломатической практике можно за неделю. Однако потом возникает вопрос: что дальше?", — комментирует Межевич.

Ссориться с Белоруссией опасно и невыгодно

Эксперт не исключает: в тот момент, пока проводится интервью, европейские дипломаты уже могут зондировать почву в Москве. Более того — тем же они могут заниматься и в Пекине.

"Это вполне логично, поскольку итоги выборов в Республике Беларусь быстро и достаточно жестко поддержали и Пекин, и Москва. Поэтому никто не будет ссориться с Республикой Беларусь одномоментно. Влиять на её политику — да, конечно. Устраивать "персональные танцы" — да, конечно. Но, как справедливо отметили все комментаторы, все эксперты, объединенная Европа (мы не берем Прибалтику, это особый случай) не сделала президента Республики невыездным", — добавил Межевич.

Эксперт уверен: если бы экономический, политический режим Республики Беларусь не опирался на поддержку России, то, безусловно, разговор был бы другой, ситуация была бы другая.