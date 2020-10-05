В Москве считают, что санкции — признак слабости, а не силы. Так что отношение к ним у российских властей скорее негативное.
Но в случае с Белоруссией Евросоюз пока, что называется, "балансирует над пропастью": если бы в санкционные списки попал и Лукашенко, это означало бы окончательный разрыв отношений по линии "Минск — Брюссель".
На что надеется Запад, пытаясь "жонглировать" санкциями? Что ситуация "рассосется" сама собой — и в кресле президента останется именно Лукашенко?
"Правда. Ру" спросила эксперта — и для наших читателей свое мнение озвучил Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы.
Разорвать отношения можно за неделю. Но что дальше?
"Европейская дипломатия по своей исторической глубине, разнообразию форм и опыту, наверное, древнейшая и определяющая в современном мире.
Непрерывность европейской дипломатии — это накопление опыта. Именно этот опыт не дает однозначно разорвать отношения с Республикой Беларусь и с ее президентом Александром Григорьевичем Лукашенко.
Дело в том, что проскочить все стадии дипломатического конфликта и выйти на разрыв отношений в дипломатической практике можно за неделю. Однако потом возникает вопрос: что дальше?", — комментирует Межевич.
Ссориться с Белоруссией опасно и невыгодно
Эксперт не исключает: в тот момент, пока проводится интервью, европейские дипломаты уже могут зондировать почву в Москве. Более того — тем же они могут заниматься и в Пекине.
"Это вполне логично, поскольку итоги выборов в Республике Беларусь быстро и достаточно жестко поддержали и Пекин, и Москва. Поэтому никто не будет ссориться с Республикой Беларусь одномоментно.
Влиять на её политику — да, конечно. Устраивать "персональные танцы" — да, конечно. Но, как справедливо отметили все комментаторы, все эксперты, объединенная Европа (мы не берем Прибалтику, это особый случай) не сделала президента Республики невыездным", — добавил Межевич.
Эксперт уверен: если бы экономический, политический режим Республики Беларусь не опирался на поддержку России, то, безусловно, разговор был бы другой, ситуация была бы другая.
"Но это разговор чисто теоретический, поскольку о российской поддержке Республики сегодня все хорошо знают", — заключает эксперт.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.