Санкции против Белоруссии от ЕС: комментарий Кремля

В Москве считают, что санкции — признак слабости, а не силы. Так что отношение к ним у российских властей скорее негативное.

Но в случае с Белоруссией Евросоюз пока, что называется, "балансирует над пропастью": если бы в санкционные списки попал и Лукашенко, это означало бы окончательный разрыв отношений по линии "Минск — Брюссель".

"Но, конечно, попадание в какие-то санкционные списки членов высшего руководства страны или главы государства означало бы просто исключение возможности любых контактов с этой страной", — прокомментировал для СМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

По мнению политика, в ЕС оставляют Минску "возможность поддержать диалог", что в Кремле трактуют как однозначно позитивный момент.

Напомним: ранее факт "пролёта" Лукашенко мимо санкционных списков озвучил Эммануэль Макрон. Президент Франции также отметил, что в ЕС настроены на диалог с Лукашенко.