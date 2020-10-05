Песков сообщил, при каких условиях в Карабах войдут миротворцы РФ

Россия готова помочь в решении Нагорно-Карабахского конфликта, но предпочтёт дипломатические методы: ранее МИД уже предлагал свои услуги в качестве посредника на переговорах.

Однако и говорить о вводе миротворческих сил РФ тоже можно, но при соблюдении ряда условий.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул: вопросы такого рода будут обсуждаться в ходе работы Минской группы ОБСЕ. Также российская сторона выступает против насилия и агрессии, надеясь, что стороны прислушаются к мнению мирового сообщества и сложат оружие.

Напомним: конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе — среди мирного населения. С осуждением ситуации и призывами к миру выступили (с совместным заявлением) президенты РФ, США и Франции.