Армения и Азербайджан: пошла вторая неделя войны

Боевые действия в районе Нагорного Карабаха вступили во вторую неделю. Сообщается, что в воскресенье там шли тяжелые бои. Причем как Армения, так и Азербайджан делают противоположные заявления об эскалации со стороны другой стороны

Баку сообщил, что второй по величине город Азербайджана, Гянджа, был поражен армянскими ракетными ударами, в то время как Ереван настаивал на том, что азербайджанские войска обстреляли Степанакерт, крупный населенный пункт в основном этнического армянского Нагорного Карабаха.

Противники наносили артиллерийские и ракетные удары в течение всего дня, причем интенсивность конфликта не проявляла никаких признаков ослабления. В результате были повреждены гражданские районы, как утверждали обе стороны".

В Армении бомбили Степанакерт

В Степанакерте, главном городе Нагорного Карабаха, где проживает около 55 тысяч человек, выли сирены, и прогремело несколько взрывов. Были перебои с электричеством, и жители провели воскресенье в убежищах.

"Новые удары наносятся по Степанакерту, есть повреждения и ранения среди мирного населения", -заявили в МИД самопровозглашенной республики. Позже он утверждал, что несколько человек были убиты.

Тем временем Министерство обороны Армении опубликовало кадры, на которых видны охваченные огнем автомобили и здания, а также улицы, усеянные осколками снарядов.

Видео опубликовано Минобороны НКР.

В Азербайджане бомбы падали на Гяндж

Силы Нагорного Карабаха пообещали сокрушительный ответ, посоветовав азербайджанским мирным жителям покинуть крупные города, где находятся военные объекты, поскольку они будут подвергнуты ответным ударам. В течение дня непризнанный регион утверждал, что в Гяндже, втором городе Азербайджана, уничтожен военный аэродром.

Азербайджанские официальные лица отрицали, что их военные понесли какие-либо материальные потери, но подтвердили, что Гянджа подверглась интенсивному ракетному обстрелу, и обвинили армянские силы в нацеливании ракет "на плотные жилые районы"."

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что по меньшей мере четыре ракеты попали в город, загрузив видео, на котором показаны разрушительные последствия ударов.

Последствия удара по городу Гянджа в Азербайджане.

Видео — twitter помощника президента Азербайджана Гаджиева

Официальные лица сообщили, что в городе был убит один мирный житель и 32 ранены.

"Армения начала атаку изнутри своей территории — тем самым расширив зону боевых действий, — заявил министр обороны Азербайджана. -Азербайджан будет уничтожать военные объекты как внутри Армении, так и на оккупированных территориях, с которых ведется обстрел наших населенных пунктов".

Ереван опроверг утверждения о том, что он открыл огонь со своей территории.

Интенсивные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками продолжаются уже неделю, ознаменовав собой одну из худших эскалаций в истории десятилетнего спора вокруг Нагорного Карабаха, крупного, в основном армянонаселенного анклава на международно признанной территории Азербайджана.

Боевые действия вспыхнули 27 сентября, когда Баку и Ереван обвинили друг друга в трансграничной агрессии. Обе стороны ввели военное положение и призывы на военную службу, развернув тяжелое вооружение на линии фронта.

На минувшей неделе лидеры Франции, России и США — членов посреднической Минской группы ОБСЕ — призвали к "немедленному прекращению боевых действий между соответствующими вооруженными силами"."