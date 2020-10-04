Боевые действия в районе Нагорного Карабаха вступили во вторую неделю. Сообщается, что в воскресенье там шли тяжелые бои. Причем как Армения, так и Азербайджан делают противоположные заявления об эскалации со стороны другой стороны
Баку сообщил, что второй по величине город Азербайджана, Гянджа, был поражен армянскими ракетными ударами, в то время как Ереван настаивал на том, что азербайджанские войска обстреляли Степанакерт, крупный населенный пункт в основном этнического армянского Нагорного Карабаха.
Противники наносили артиллерийские и ракетные удары в течение всего дня, причем интенсивность конфликта не проявляла никаких признаков ослабления. В результате были повреждены гражданские районы, как утверждали обе стороны".
В Степанакерте, главном городе Нагорного Карабаха, где проживает около 55 тысяч человек, выли сирены, и прогремело несколько взрывов. Были перебои с электричеством, и жители провели воскресенье в убежищах.
"Новые удары наносятся по Степанакерту, есть повреждения и ранения среди мирного населения", -заявили в МИД самопровозглашенной республики. Позже он утверждал, что несколько человек были убиты.
Тем временем Министерство обороны Армении опубликовало кадры, на которых видны охваченные огнем автомобили и здания, а также улицы, усеянные осколками снарядов.
Видео опубликовано Минобороны НКР.
Силы Нагорного Карабаха пообещали сокрушительный ответ, посоветовав азербайджанским мирным жителям покинуть крупные города, где находятся военные объекты, поскольку они будут подвергнуты ответным ударам. В течение дня непризнанный регион утверждал, что в Гяндже, втором городе Азербайджана, уничтожен военный аэродром.
Азербайджанские официальные лица отрицали, что их военные понесли какие-либо материальные потери, но подтвердили, что Гянджа подверглась интенсивному ракетному обстрелу, и обвинили армянские силы в нацеливании ракет "на плотные жилые районы"."
Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что по меньшей мере четыре ракеты попали в город, загрузив видео, на котором показаны разрушительные последствия ударов.
Последствия удара по городу Гянджа в Азербайджане.
Видео — twitter помощника президента Азербайджана Гаджиева
Официальные лица сообщили, что в городе был убит один мирный житель и 32 ранены.
"Армения начала атаку изнутри своей территории — тем самым расширив зону боевых действий, — заявил министр обороны Азербайджана. -Азербайджан будет уничтожать военные объекты как внутри Армении, так и на оккупированных территориях, с которых ведется обстрел наших населенных пунктов".
Ереван опроверг утверждения о том, что он открыл огонь со своей территории.
Интенсивные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками продолжаются уже неделю, ознаменовав собой одну из худших эскалаций в истории десятилетнего спора вокруг Нагорного Карабаха, крупного, в основном армянонаселенного анклава на международно признанной территории Азербайджана.
Боевые действия вспыхнули 27 сентября, когда Баку и Ереван обвинили друг друга в трансграничной агрессии. Обе стороны ввели военное положение и призывы на военную службу, развернув тяжелое вооружение на линии фронта.
На минувшей неделе лидеры Франции, России и США — членов посреднической Минской группы ОБСЕ — призвали к "немедленному прекращению боевых действий между соответствующими вооруженными силами"."
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