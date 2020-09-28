В ЕС расширят санкции против России из-за Крымского моста

Санкционный список против России готовят к расширению. "В дополнение" к уже текущим компаниям и физическим лицам в него внесли ответственных за постройку Крымского моста.

По мнению Комитета постоянных представителей стран ЕС (Брюссель), данным шагом был нарушен суверенитет Украины и подорвана ее независимость.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырёх компаний, ответственных за строительство Керченского моста", — уточнил ситуацию корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

Окончательно обсуждение вопроса состоится уже на этой неделе.

Напомним: Крымский мост стал самым длинным мостом, построенным Россией, и позволил автомобилистам пересекать Керченский пролив. Помимо автомобильного транспорта, по мосту ходят и поезда, в том числе с 30 июня 2020 года — грузовые.

Украинские власти, к слову, подавали против строительства иск: по их мнению, мост плохо влияет на экологию.