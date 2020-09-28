Санкционный список против России готовят к расширению. "В дополнение" к уже текущим компаниям и физическим лицам в него внесли ответственных за постройку Крымского моста.
По мнению Комитета постоянных представителей стран ЕС (Брюссель), данным шагом был нарушен суверенитет Украины и подорвана ее независимость.
"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырёх компаний, ответственных за строительство Керченского моста", — уточнил ситуацию корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.
Окончательно обсуждение вопроса состоится уже на этой неделе.
Напомним: Крымский мост стал самым длинным мостом, построенным Россией, и позволил автомобилистам пересекать Керченский пролив. Помимо автомобильного транспорта, по мосту ходят и поезда, в том числе с 30 июня 2020 года — грузовые.
Украинские власти, к слову, подавали против строительства иск: по их мнению, мост плохо влияет на экологию.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.