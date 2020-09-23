Немецкий депутат: "раскол" в ЕС по "Северному потоку-2" выгоден США

Коалиция, в которую США "зовут" некоторые страны ЕС — следствие "раскола" европейского блока. Изначально предполагалось, что страны-члены ЕС смогут "говорить одним голосом", в том числе по вопросу "Северного потока-2", однако разногласия — то, что очень на руку американским политикам. Таким мнением поделился депутат бундестага Вальдемар Гердт.

"Сценарий, о котором говорит Майкл Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом", — приводят его комментарий СМИ.

Американцам остается лишь усилить давление на "несогласные" страны, чтобы предотвратить достройку "Северного потока-2". При этом "расколы" появились не только между странами ЕС, но и внутри локальных фракций: даже в Германии многие депутаты выступают откровенно против проекта, а Ангела Меркель "не имеет сейчас четкой позиции".