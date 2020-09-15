Ангела Меркель перестанет поддерживать "Северный поток - 2"?

Власти Германии, наконец, определились с позицией по проекту "Северный поток-2": решение о том, строить его или нет, вынесут на европейский уровень. Это означает, что ранее поддерживающая проект Ангела Меркель меняет свою точку зрения и отказывается выступать "щитом".

По данным Штефана Зайберта, официального представителя правительства, у Меркель на данный момент нет однозначной позиции по поводу "Северного потока-2". При этом ранее (28 августа) канцлер открыто заявляла, что завершение проекта очень важно и "увязывать его с делом Навального нецелесообразно".

Решение вынести проект "на голосование" знаменует "жирную точку" в его судьбе, уверены эксперты: в Европе сторонников "Северного потока-2" почти нет. Более того, именно в рамках работы Еврокомиссии были внедрены новые нормы для "сдерживания экспансии" компании "Газпром".