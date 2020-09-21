Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась по поводу "утекших" из плана реализации национальных целей данных о пенсиях.

Согласно документу в правительстве могут отказаться от привычных "околоинфляционных" прибавок (например, в 2020 году выплаты увеличат примерно на 2,4% "сверх" инфляции). Взамен предлагается повышать пенсии на небольшие суммы, составляющие менее процента.

"Мы с вами приняли Конституцию Российской Федерации. Изменения в основной закон страны утверждают индексацию пенсий и пособий на уровень не ниже инфляции и не реже одного раза в год, кто бы там что бы не предполагал.

Кроме того, при изменении пенсионного законодательства правительство обещало гражданам, что размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров будет ежегодно повышаться не менее чем на 1000 рублей в среднем. По итогам 2019 года размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличился на 1088 рублей. И это соотношение будет соблюдаться вплоть до 2024 года включительно, с тем чтобы к 2024 году пенсия неработающего пенсионера в среднем составляла 20 тысяч рублей.

Ничего иного мне не известно. И я думаю, что иное не будет принято депутатами Государственной Думы, потому что депутаты, принимая те или иные законопроекты, тоже являются ответственными перед избирателями. Я не думаю, что Государственная Дума или Правительство Российской Федерации могут пойти на такие шаги, как неповышение пенсий и пособий или повышение номинальное.

Более того, в регионах с учетом того, что прожиточный минимум пенсионера отдельными регионами понижался, я бы назвала это искусственным понижением, с тем, чтобы просто не входить в число регионов, которые самостоятельно доплачивают своим пенсионерам пенсию до прожиточного минимума. Регионы ее искусственно занижали, на мой взгляд.

Сегодня правительство разрабатывает меры, в соответствии с которыми регионы уже не могут себе позволить занижать прожиточный минимум пенсионера, делать его меньше. А значит соответствующие социальные доплаты к пенсии и социальные пенсии тоже будут повышаться", - сообщила Бессараб.