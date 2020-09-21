Правительство готово поднять уровень жизни пенсионеров на 1 доллар

Интересные данные стали доступны в плане реализации национальных целей развития до 2030 года: рост пенсий существенно замедлится.

Согласно документу, в правительстве могут отказаться от привычных "околоинфляционных" прибавок (например, в 2020 году выплаты увеличат примерно на 2,4% "сверх" инфляции). Взамен предлагается повышать пенсии на небольшие суммы, составляющие менее процента:

2022 год — на 0,6%;

2023 — на 0,4%;

2024 — на 0,6%.

Исходя из среднего значения примерно в 0,5% можно рассчитать, насколько "веселее" станет жить пенсионерам: они смогут тратить в год примерно на 75 рублей (примерно на доллар) больше.

Будут ли подобные меры компенсированы хотя бы разовыми выплатами, как в 2017 году, пока неизвестно. Но в Минтруде уже сообщили: начиная с 2024 года рост пенсий привяжут к доходам ПФР.

Впрочем, повышение пенсий - не единственная проблема, которую предстоит решать правительству. По данным аналитиков, чиновники не успевают реализовать поручение Путина по снижению бедности - с 2024 года "финиш" проекта перенесли на 2030-й.