Правительство вложит в контроль соцсетей 46 млрд

Правительственная комиссия по цифровому развитию готова выделить 46,3 млрд рублей на различные гранты, в рамках которых будут финансироваться разработка и внедрение алгоритмов отслеживания контента в соцсетях.

В частности, чиновников интересуют алгоритмы для оценки в режиме реального времени достоверности и качества постов, картинок и видео. Также планируется внедрить специальный каталог, в котором будут собраны "недостоверные и экстремистские материалы". Если материал из каталога "увидит" программа, то автоматически скроет его от пользователей.

Дополнительно в комиссии хотят получить ПО, которое позволит выявлять и контролировать случаи оскорблений, угроз или травли как в соцсетях, так и в мессенджерах (каких именно, пока не уточняется).

И конечно же, власти интересуют технологии распознавания личности: помимо ставших уже привычными камер, определяющих нас по лицам, чиновники хотят видеть технологии определения по силуэту.