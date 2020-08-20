"ВКонтакте" тестирует нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила интеллектуальную автоматическую систему, которая будет выявлять публикации, содержащие угрозы.

Нейросеть, распознающая так называемый хейтспич, работает на основе искусственного интеллекта. Это позволит оперативно находить высказывания, которые провоцируют пользователей на проявление агрессии.

"Нейросеть учится определять самые разные категории оскорблений и угроз. Среди них проявления ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний", — сообщили в компании.

Только за текущий год социальная сеть "ВКонтакте" удалила 520 тыс. публикаций, направленных на разжигание вражды. Более тысячи страниц и 2,5 тыс. групп было заблокировано за распространение враждебных высказываний.