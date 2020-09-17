Ван И, министр иностранных дел КНР, рассказал об отношениях наших стран. По его мнению, сейчас отношения России и Китая прочны "как скала", и это имеет огромное значение для региональной и мировой безопасности, передает агентство Xinhua.
"Сплочённость Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", — выступил с заявлением Ван И.
Также глава МИД Китая рассказал, что по итогам встречи с Сергеем Лавровым страны решили совместно укреплять двусторонние отношения и реагировать на различные вызовы. Ван И сообщил: некоторые страны готовы использовать так называемый психологический террор, чтобы вмешаться во внутренние дела других стран.
"Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, и взаимовыгодного сотрудничества", — завершил мысль Ван И.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.