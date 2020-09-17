МИД Китая: отношения с Россией прочны "как скала"

Ван И, министр иностранных дел КНР, рассказал об отношениях наших стран. По его мнению, сейчас отношения России и Китая прочны "как скала", и это имеет огромное значение для региональной и мировой безопасности, передает агентство Xinhua.

"Сплочённость Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", — выступил с заявлением Ван И.

Также глава МИД Китая рассказал, что по итогам встречи с Сергеем Лавровым страны решили совместно укреплять двусторонние отношения и реагировать на различные вызовы. Ван И сообщил: некоторые страны готовы использовать так называемый психологический террор, чтобы вмешаться во внутренние дела других стран.