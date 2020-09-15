Глава МИД Германии Хайко Маас не примет участие в церемонии, которая должна была ознаменовать завершение совместного года научно-образовательных партнёрств.

Церемонию планировали давно, со стороны ФРГ согласие поступило 11 августа. Однако уже 3 сентября в Берлине сообщили: график Мааса изменился, из-за чего его участие в церемонии отменено, а переговоры "ужаты" до полутора часов.

"Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода.

Западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы имеем право сомневаться в их правоте и профессионализме. Если это так, значит, они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена.

Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям", — прокомментировал ситуацию Лавров.