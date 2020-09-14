В ситуации с Алексеем Навальным западные страны перешли все "рамки приличия и разумного".

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По Навальному, мне кажется, наши западные партнёры просто перешли все приличия, все рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят: "Вы что, не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите?" — утверждает чиновник.

"У нас есть свои законы, и согласно этим законам мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определённые процедуры. И соблюдению этих процедур была посвящена проводимая сейчас и начавшаяся сразу после этого инцидента доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", — добавил Лавров.