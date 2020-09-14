Матеуш Моравецкий: сдайте "Северный поток-2" в архив

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германии в частности и ЕС в целом стоит "сдать в архив" проект "Северный поток-2".

В своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Моравецкий отмечает, что попытки комбинировать "Северный поток-2" и при этом обещать какие-либо санкции России (как по делу Навального, так и в целом) нерациональны.

Нельзя "издалека грозить указательным пальцем России", комментирует политик, причём он уверен: "СП-2" представляет собой "подрыв энергетической политики ЕС". Кроме того, Моравецкий критикует проект как очень дорогой для Европы.

"Единственным рациональным выходом было бы передать проект "Северный поток-2" в архив", — заявил Моравецкий.

Напомним: ранее в защиту "СП-2" высказался глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщивший о том, что все "противники" с заявлениями схожего характера работают явно не в и

интересах как Германии, так и Евросоюза.