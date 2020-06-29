Час икс настал: станет ли Северный поток-2" "замороженным активом"

Газовое объединение Германии Zukunft Erdgas делает вывод о том, что "если санкции по "Северному потоку-2" действительно будут наложены, то ни завершение, ни ввод в эксплуатацию трубопровода на сегодняшний день невозможны".

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Об этом сообщает Тagesspiegel. Заметим, что Zukunft Erdgas включает в себя 125 компаний газовой промышленности Германии и называет "голосом отрасли". Вышеупомянутый вывод объединение сделало в докладе для экономического комитета Бундестага.

Новые санкции США затронут 120 компаний Европы

В четверг Сенат США может принять решение о более жестких санкциях против "Северного потока-2".

В отличие от первого декабрьского санкционного пакета, введенного по так называемому "Закону о разъяснении энергетической безопасности Европы" (PEESCA), новый пакет нацелен не только на трубоукладчиков, но и на поставщиков услуг для них, например тех, кто хранит и транспортирует трубы, измеряет и подготавливает для работ морское дно, сертифицирует, страхует или обслуживает их в портах.

Согласно оценкам Zukunft Erdgas санкции коснутся более 120 компаний из, как минимум, 12 европейских стран. Пока компания "Газпром" и сотрудничающие европейские инвесторы вложили в проект восемь миллиардов евро. Эти средства рискуют стать "замороженными активами". При этом незавершенный участок трубопровода по дну Балтийского моря составляет всего 160 км.

"Германия виновата, что финансирует Путина"

Как неоднократно указывалось, Соединенные Штаты якобы опасаются, что с вводом газопровода Европа станет слишком зависимой от российского газа, на самом деле они не хотят, чтобы она покупала меньше СПГ в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе, в своем выступлении на митинге в рамках предвыборной кампании в Талсе, Дональд Трамп заявил, что Германия "виновна" в том, что слишком мало тратит на собственные вооруженные силы, а вместо этого "платит миллиарды" за газ Владимиру Путину.

Санкции затронут немецкое государство

Однако, суть нового пакета в том, что санкциями будут затронуты и немецкие органы государственной власти. Так, российский трубоукладчик "Академик Черский", который должен проложить последние километры трубопровода, стоит в порту Мукран. Порт принадлежит на 90% городу Засниц, власти которого могут оказаться в санкционном списке. Это новость для федерального правительства, на которую надо будет реагировать. Или же США не рискнут связываться с немецким государством?

В то же время, мэр Засница Франк Крахт поддерживает "Северный поток-2", указывает издание Focus, потому что проект создает хорошо оплачиваемые рабочие места и город меньше зависим от туризма.

"Карусельная расплата"

Помимо прямых санкций надо ждать от Вашингтона повышения тарифов на европейские товары. Новая тактика Минторга США называется "карусельная расплата" — "карательные" тарифы должны периодически налагаться на разные отрасли. Цель состоит в том, чтобы ни одна из них в соответствующей стране не могла чувствовать себя в безопасности.

В этом контексте, в начале года Соединенные Штаты уже повысили тарифы на самолеты Airbus с 10 до 15 процентов , так как в октябре прошлого в Белом доме года было решено, что Германия и Франция "годами поддерживали Airbus нелегально".

Согласно документу Министерства торговли США, на столе лежат новые санкции на импорт оливок, пива, джина и грузовиков, а также повышение тарифов на самолеты, сыр и йогурт. В общей сложности объем заградительных пошлин будет составлять примерно 2,8 миллиарда евро в год.

Чем ответит Европа?

Новые проблемы между США и Европой неизбежны. Все-таки "закопать" в морское дно 8 млрд долларов не просто. В следующую пятницу дипломаты ЕС обсудят, сохранится ли запрет на въезд граждан из США из-за пандемии коронавируса.

Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Федерального министерства экономики Германии пишет, что Берлин может ввести "цифровой налог" на прибыль соответствующих компаний компаний, а также на их услуги, которые ранее не облагались налогом. Это относится, например, к торговле данными о клиентах, персонализированной рекламе или рекламе для привлечения клиентов. Цифровой налог в ЕС сильно ударит по американским компаниям, потому что они являются лидерами в этой области и активно работают в Европе.

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявила, что Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон введет новые санкции против "Северного потока-2". По словам политика, попытки США помешать строительству газопровода являются посягательством на суверенитет Германии и ЕС. Эрнст отметила, что подобные действия нельзя понимать как дружеские.

Однако в случае с "Северным потоком-2" в ЕС не все поддерживают однозначно Германию. Власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступают против трубопровода, обвиняя Германию, в частности, в игнорировании их интересов. Поэтому в рамках ЕС, где решения принимаются консенсусом, скорые общие европейские контрмеры против США не стоит ожидать.

Что говорят российские газовики?

Как сказал "Правде.Ру" президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, "нам надо искать такие пути и такие компании, на которые эти санкции не окажут какого-то влияния, это российские компании, которые могут и должны заниматься как страховкой, так и непосредственной деятельностью, а также компании в дружественных России странах, в тех же странах Персидского залива, которые не подчиняются санкциям Соединенных Штатов.

"Осталось совсем немного. Из Сибири построили уже много тысяч километров, осталось 140 км. Поэтому смешно будет, если не достроим. Уже вбухали довольно большой объем денег, инвестиций в это дело. Поэтому, конечно, надо проект завершать", — отметил эксперт.

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