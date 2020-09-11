Белоруссия настроена на возобновление авиасообщения с Россией

В Минске готовы возобновить авиасообщение с РФ. По данным Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, официальные документы касательно поэтапного восстановления уже направлены в соответствующие российские ведомства.

"Департамент по авиации Минтранса направил предложения, которые могут быть включены в план мероприятий по возобновлению сообщения", — прокомментировали эксперты ведомства.

Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено 18 марта из-за пандемии коронавируса. Последний раз перевозки были "заморожены" до 30 сентября, поскольку "со стороны России не поступило разрешения".

При этом согласование рейсов велось с августа: специалисты российского Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве даже утвердили все необходимые меры безопасности. Переговоры по согласованию велись в том числе в Москве.