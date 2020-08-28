Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Александр Лукашок: почему в Белоруссии возникла революционная ситуация

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог разбирался в причинах и пытался оценить возможные последствия происходящего в Минске и других белорусских городах для Белоруссии, России, Европы и мира. На связи с видеостудией "Правды.ру" прямо с места событий председатель Витебской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, председатель ОО "Союзный деловой клуб Авангард" Александр Лукашок.

Президентские выборы в Белоруссии закончились небывалыми массовыми протестами. Почему? Действительно ли в Белоруссии "верхи не могут, а низы не хотят"? Или главную роль в обострении ситуации играет внешнее вмешательство? Что же происходит в Белоруссии: социальный протест, революция, мятеж? Как на это реагировать России?

— Президентские выборы в Белоруссии вызвали небывалые протесты. "Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде". Так впервые охарактеризовал революционную ситуацию Владимир Ильич Ленин в своей работе "Маёвка революционного пролетариата" ещё в 1913 году. "Верхи не могут, а низы не хотят" — именно так характеризуется революционная ситуация.

Действительно ли мотива всего два? Возможно, по известным причинам В. И. Ленин умолчал о третьем факторе — внешних силах. Ведь именно они часто выступают катализатором тех самых процессов, которые подогревают протестную ситуацию и превращают её в революцию. У этих внешних сил есть технологии, деньги и прочие ресурсы. И как раз именно они — главные интересанты ослабления и развала других стран.

"Мятеж не может кончиться удачей, В противном случае его зовут иначе". — Так Самуил Яковлевич Маршак перевёл английского поэта Джона Харингтона. В оригинале он говорил об измене, но суть остаётся прежней.

В России уже происходили исторические события — такие "загогулины", когда трудно разобрать — мятеж это или революция. Итак, на связи — Полоцк. Александр, в Белоруссии сейчас случилось то, о чём писал Ленин? — "Верхи не могут, низы не хотят"? Или что-то другое? Что привело к этим событиям?

— Вы грамотно сказали, что мятеж бывает только неудавшимся, а если он удаётся, то называется уже по-другому. Поэтому давайте дождёмся развития событий и посмотрим.

Я бы так строго сейчас не классифицировал: революция, мятеж или переворот. Элементы и того, и другого, и третьего здесь присутствуют явно.

На сегодняшний день невозможно определить, что сыграло большую роль, но я вижу, что фактически действительно накопилось огромное недовольство народа. Этот фактор присутствует в любой революции. Мы также видим внешнее вмешательство, которое присутствует в любой революции. В Февральской, в Октябрьской и в 1991 году оно было.

Власть всё взяла на себя

Явно, что элиты оторвались и не хотят проводить диалог. Это тоже присутствует. Кроме того, есть работа спецслужб, которая научилась осёдлывать перевороты, мятежи и революции. У них есть какие-то определённые планы хитрые:

  • где-то перевозбудить народ,
  • потом его успокоить,
  • опять же — посадить и отпустить.

Включается геополитика и экономические интересы многих разных игроков. Весь этот крутой замес влияет на нынешнюю ситуацию в Белоруссии.

Элиты Белоруссии, на мой взгляд, пошли совершенно неправильным путём. Они выстраивают относительно благополучное социально-экономическое будущее для своих граждан. Но они решили монополизировать себя в этом поле, исключили правых и левых.

Левое поле, которое отвечает за социальную повестку, они взяли полностью на себя. Даже формально у нас совсем не предоставлены эти силы или какие-то ключевые фигуры.

В России, допустим, хотя бы есть системные партии "Справедливая Россия", КПРФ и несколько несистемных партий в этом поле. Где-то их берут под контроль, но в чем-то они крышечку чайника вздымают, власть идёт на какие-то уступки. Есть относительная свобода.

Власть Белоруссии, фактически монополизировав социальную повестку, рассчитывала на то, что она крепко держит её в руках.

Заигрались на два фронта

Также был расчёт на то, что между Востоком и Западом удастся договориться, поскольку мы находимся в некой буферной зоне.

Ведь России ни в какую не выгодно оставлять неприкрытыми тылы на западном фронте. А обнажение уже произошло в виде союзного государства, которое раскрыло границы, пошло взаимопроникновение экономики. Поэтому экономическо-политический шантаж был вызван уверенностью, что можно немного поиграть и на западном направлении.

Но Запад в получении выгод в странах и регионах, в которых они действуют, более технологичен и прагматичен. И мы ни разу, к сожалению, не видели, что хоть где-то он действовал по правилам, даже договорившись.

Поэтому я думаю, что стратегическая ошибка белорусского руководства была в том, что они, начиная примерно с 2014 года, затеяли эту многовекторную игру, которая фактически привела к выходу ситуации в Белоруссии из-под контроля властей.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы революция александр лукашок выборы в белоруссии александр лукашенко протесты в белоруссии
Новости Все >
Глюкозе пришлось обратиться к психологам из-за поведения дочери
Лукашенко предупредил Запад о последствиях протестов в Белоруссии
В 2021 году в России могут вырасти цены на мороженое
Власти Японии обеспечат всех жителей вакциной от COVID-19
Сергей Собянин: "Москва победит коронавирус через полгода"
Игорь Никулин: искусственный интеллект поможет в борьбе с террористами
Психиатр: физически слабым людям сложно воспринимать своё "я"
Актриса Юлия Зимина вышла замуж
Дмитрий Суслов: человек выздоравливает тогда, когда орган регенерирует
Для чего используются микророботы в медицине?
Последние материалы
Александр Лукашок: почему в Белоруссии возникла революционная ситуация
Действующий руководитель Чувашии принял участие в предвыборных дебатах
Аналитика: почему случился белорусский Майдан
Глюкозе пришлось обратиться к психологам из-за поведения дочери
Лукашенко предупредил Запад о последствиях протестов в Белоруссии
Запад разыграл Лукашенко и сделал его вассалом
В 2021 году в России могут вырасти цены на мороженое
Власти Японии обеспечат всех жителей вакциной от COVID-19
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Сергей Собянин: "Москва победит коронавирус через полгода"
Популярное
Новости Белоруссии
Политолог рассказал, что было неправильным в заявлении Путина по Белоруссии

Заявление Владимира Путина о военной помощи Белоруссии — правильное, однако не стоит это делать просьбе Александра Лукашенко, полагает Михаил Александров.

Политолог рассказал, что было неправильным в заявлении Путина по Белоруссии
Украина назначила врагом Белоруссию. И напрасно
Новости Белоруссии
Украина назначила врагом Белоруссию. И напрасно
Общество
Россияне довольны своим президентом: рейтинг Путина растёт
Общество
Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России
Василий Амирджанов Лукашенко пугает Европу войной и прессует оппозицию Василий Амирджанов Руслан Веснянко В "европейской" Украине хотят легализовать бордели Руслан Веснянко Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров
Комментарии
Политолог рассказал, что было неправильным в заявлении Путина по Белоруссии
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Эксперты нашли новое в избирательных кампаниях в 2020 году
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
Урбанович: нам придётся использовать "ненавистный" русский язык
Урбанович: нам придётся использовать "ненавистный" русский язык
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
Украина назначила врагом Белоруссию. И напрасно
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
Синдзо Абэ уходит: о мирном договоре с Японией пока можно забыть
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников