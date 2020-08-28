Александр Лукашок: почему в Белоруссии возникла революционная ситуация

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог разбирался в причинах и пытался оценить возможные последствия происходящего в Минске и других белорусских городах для Белоруссии, России, Европы и мира. На связи с видеостудией "Правды.ру" прямо с места событий председатель Витебской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, председатель ОО "Союзный деловой клуб Авангард" Александр Лукашок.

Президентские выборы в Белоруссии закончились небывалыми массовыми протестами. Почему? Действительно ли в Белоруссии "верхи не могут, а низы не хотят"? Или главную роль в обострении ситуации играет внешнее вмешательство? Что же происходит в Белоруссии: социальный протест, революция, мятеж? Как на это реагировать России?

— Президентские выборы в Белоруссии вызвали небывалые протесты. "Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде". Так впервые охарактеризовал революционную ситуацию Владимир Ильич Ленин в своей работе "Маёвка революционного пролетариата" ещё в 1913 году. "Верхи не могут, а низы не хотят" — именно так характеризуется революционная ситуация.

Действительно ли мотива всего два? Возможно, по известным причинам В. И. Ленин умолчал о третьем факторе — внешних силах. Ведь именно они часто выступают катализатором тех самых процессов, которые подогревают протестную ситуацию и превращают её в революцию. У этих внешних сил есть технологии, деньги и прочие ресурсы. И как раз именно они — главные интересанты ослабления и развала других стран.

"Мятеж не может кончиться удачей, В противном случае его зовут иначе". — Так Самуил Яковлевич Маршак перевёл английского поэта Джона Харингтона. В оригинале он говорил об измене, но суть остаётся прежней.

В России уже происходили исторические события — такие "загогулины", когда трудно разобрать — мятеж это или революция. Итак, на связи — Полоцк. Александр, в Белоруссии сейчас случилось то, о чём писал Ленин? — "Верхи не могут, низы не хотят"? Или что-то другое? Что привело к этим событиям?

— Вы грамотно сказали, что мятеж бывает только неудавшимся, а если он удаётся, то называется уже по-другому. Поэтому давайте дождёмся развития событий и посмотрим.

Я бы так строго сейчас не классифицировал: революция, мятеж или переворот. Элементы и того, и другого, и третьего здесь присутствуют явно.

На сегодняшний день невозможно определить, что сыграло большую роль, но я вижу, что фактически действительно накопилось огромное недовольство народа. Этот фактор присутствует в любой революции. Мы также видим внешнее вмешательство, которое присутствует в любой революции. В Февральской, в Октябрьской и в 1991 году оно было.

Власть всё взяла на себя

Явно, что элиты оторвались и не хотят проводить диалог. Это тоже присутствует. Кроме того, есть работа спецслужб, которая научилась осёдлывать перевороты, мятежи и революции. У них есть какие-то определённые планы хитрые:

где-то перевозбудить народ,

потом его успокоить,

опять же — посадить и отпустить.

Включается геополитика и экономические интересы многих разных игроков. Весь этот крутой замес влияет на нынешнюю ситуацию в Белоруссии.

Элиты Белоруссии, на мой взгляд, пошли совершенно неправильным путём. Они выстраивают относительно благополучное социально-экономическое будущее для своих граждан. Но они решили монополизировать себя в этом поле, исключили правых и левых.

Левое поле, которое отвечает за социальную повестку, они взяли полностью на себя. Даже формально у нас совсем не предоставлены эти силы или какие-то ключевые фигуры.

В России, допустим, хотя бы есть системные партии "Справедливая Россия", КПРФ и несколько несистемных партий в этом поле. Где-то их берут под контроль, но в чем-то они крышечку чайника вздымают, власть идёт на какие-то уступки. Есть относительная свобода.

Власть Белоруссии, фактически монополизировав социальную повестку, рассчитывала на то, что она крепко держит её в руках.

Заигрались на два фронта

Также был расчёт на то, что между Востоком и Западом удастся договориться, поскольку мы находимся в некой буферной зоне.

Ведь России ни в какую не выгодно оставлять неприкрытыми тылы на западном фронте. А обнажение уже произошло в виде союзного государства, которое раскрыло границы, пошло взаимопроникновение экономики. Поэтому экономическо-политический шантаж был вызван уверенностью, что можно немного поиграть и на западном направлении.

Но Запад в получении выгод в странах и регионах, в которых они действуют, более технологичен и прагматичен. И мы ни разу, к сожалению, не видели, что хоть где-то он действовал по правилам, даже договорившись.

Поэтому я думаю, что стратегическая ошибка белорусского руководства была в том, что они, начиная примерно с 2014 года, затеяли эту многовекторную игру, которая фактически привела к выходу ситуации в Белоруссии из-под контроля властей.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев