По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официальный Кремль пока с осторожностью реагирует на поступающие из Германии данные касательно состояния Навального.
Напомним, сегодня утром специалисты сообщили, что Навальный пришёл в себя и помнит всё, что с ним происходило до момента потери сознания в самолёте.
"Сообщения СМИ мы не можем считать за первоисточник, пока они не подкреплены более официальной информацией", — подчеркнул Песков.
Песков добавил, что пока Москва не имеет достоверных сведений о том, в каком именно состоянии сейчас Навальный. Официальный секретарь Навального, Кира Ярмыш, ранее сообщила, что публикации о политике в немецком Spiegel полны неточностей.
Также российская сторона готова взаимодействовать с немецкой по вопросам обмена данными.
"Мы готовы на этот обмен, были озвучены предложения по линии врачей. Пока мы не видим ответных шагов со стороны немецких коллег, но надеемся, что это произойдёт", — дополнил Песков.
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