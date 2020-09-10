Кремль: у Москвы нет достоверных сведений о состоянии Навального

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официальный Кремль пока с осторожностью реагирует на поступающие из Германии данные касательно состояния Навального.

Напомним, сегодня утром специалисты сообщили, что Навальный пришёл в себя и помнит всё, что с ним происходило до момента потери сознания в самолёте.

"Сообщения СМИ мы не можем считать за первоисточник, пока они не подкреплены более официальной информацией", — подчеркнул Песков.

Песков добавил, что пока Москва не имеет достоверных сведений о том, в каком именно состоянии сейчас Навальный. Официальный секретарь Навального, Кира Ярмыш, ранее сообщила, что публикации о политике в немецком Spiegel полны неточностей.

Также российская сторона готова взаимодействовать с немецкой по вопросам обмена данными.